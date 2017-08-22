地元福博チームが総合優勝 福博剣道創立60周年記念大会で
今年で創立60周年を迎える福博剣道協会（山元ケンタ会長）主催の第47回大会が６日、スザノ市のアセアス体育館で開催された。同大会には、全伯の各道場から18チーム２４０人の剣士が出場し、日頃の練習の成果を競い合った結果、地元の福博剣道部が総合優勝を果たした。
各部門の入賞者は次の通り（敬称略、カッコ内は所属チーム）。
◆個人戦
【幼々年女子】
１位＝中島ラリサ（国士舘）、２位＝土田ラファエラ（ジャカレイ）、３位＝郡司カオリ（福博）、郡司アケミ（福博）。
【幼々年男子】
１位＝佐藤ダイキ（文協）、２位＝小早川ユキオ（福博）、３位＝林ケンゾ（文協）、アラウジョ・ユージ（福博）。
【幼年女子】
１位＝小早川アユミ（福博）、２位＝林アユミ（福博）、３位＝有賀エミ（文協）、万ハルカ（三重）。
【幼年男子】
１位＝清田ロジキ（正神館）、２位＝ジョン・マルケス（正神館）、３位＝土田カウエ（福博）、カルロス・レイテ（スザノ）。
【少年女子】
１位＝テレスアナ（聖武館）、２位＝レイテ・ミレネ（スザノ）、３位＝山元アキナ（福博）、アオベス・イザドラ（聖武館）。
【少年男子】
１位＝林ケンジ（福博）、２位＝林ユウイチ（福博）、３位＝伊藤ダイキ（福博）、高橋ビトル（三重）。
【１、２段女子】
１位＝西村マリアナ（松風館）、２位＝平川リアラ（福博）、３位＝菊地アナ（スザノ）、カマルゴ・チエ（ジャカレイ）。
【段外、１段男子】
１位＝フエロ・フラビオ（文協）、２位＝ブリト・ガブリエル（正神館）、３位＝小西エリキ（国士舘）、クリスピン・ルカス（国士舘）。
【３段以上女子】
１位＝木村リエ（三重）、２位＝米田ララ（文協）、３位＝ツカモト・ハルミ（文協）、戸井田リエ（聖武館）。
【２、３段男子】
１位＝長野ヒサシ（福博）、２位＝上田ユキオ（スザノ）、３位＝山口ジン（福博）、松岡ダニエオ（福博）。
【４段以上男子】
１位＝高山セルソ（三重）、２位＝深水セツオ（香川）、３位＝林リュイチ（福博）、山元ケンタ（福博）。
◆団体戦（男女混合）
【幼々年】
１位＝福博、２位＝文協、３位＝国士舘、ジャレス。
【幼年】
１位＝福博、２位＝ジャレス、３位＝三重、スザノ。
【少年】
１位＝福博、２位＝文協、３位＝三重、スザノ。
【１、２段】
１位＝スザノ、２位＝福博、３位＝正神館、香川。
【３段以上】
１位＝福博、２位＝三重、３位＝香川、聖武館。
【関連】福博剣道部創立60周年に寄せて 特別寄稿 大浦 文雄
2017年8月22日付
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