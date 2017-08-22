地元福博チームが総合優勝　福博剣道創立60周年記念大会で

地元福博チームが総合優勝　福博剣道創立60周年記念大会で
総合優勝した福博チーム（提供写真）

　今年で創立60周年を迎える福博剣道協会（山元ケンタ会長）主催の第47回大会が６日、スザノ市のアセアス体育館で開催された。同大会には、全伯の各道場から18チーム２４０人の剣士が出場し、日頃の練習の成果を競い合った結果、地元の福博剣道部が総合優勝を果たした。　

　各部門の入賞者は次の通り（敬称略、カッコ内は所属チーム）。

◆個人戦

【幼々年女子】
　１位＝中島ラリサ（国士舘）、２位＝土田ラファエラ（ジャカレイ）、３位＝郡司カオリ（福博）、郡司アケミ（福博）。

【幼々年男子】
　１位＝佐藤ダイキ（文協）、２位＝小早川ユキオ（福博）、３位＝林ケンゾ（文協）、アラウジョ・ユージ（福博）。

【幼年女子】
　１位＝小早川アユミ（福博）、２位＝林アユミ（福博）、３位＝有賀エミ（文協）、万ハルカ（三重）。

【幼年男子】
　１位＝清田ロジキ（正神館）、２位＝ジョン・マルケス（正神館）、３位＝土田カウエ（福博）、カルロス・レイテ（スザノ）。

【少年女子】
　１位＝テレスアナ（聖武館）、２位＝レイテ・ミレネ（スザノ）、３位＝山元アキナ（福博）、アオベス・イザドラ（聖武館）。

【少年男子】
　１位＝林ケンジ（福博）、２位＝林ユウイチ（福博）、３位＝伊藤ダイキ（福博）、高橋ビトル（三重）。

【１、２段女子】
　１位＝西村マリアナ（松風館）、２位＝平川リアラ（福博）、３位＝菊地アナ（スザノ）、カマルゴ・チエ（ジャカレイ）。

【段外、１段男子】
　１位＝フエロ・フラビオ（文協）、２位＝ブリト・ガブリエル（正神館）、３位＝小西エリキ（国士舘）、クリスピン・ルカス（国士舘）。

【３段以上女子】
　１位＝木村リエ（三重）、２位＝米田ララ（文協）、３位＝ツカモト・ハルミ（文協）、戸井田リエ（聖武館）。

【２、３段男子】
　１位＝長野ヒサシ（福博）、２位＝上田ユキオ（スザノ）、３位＝山口ジン（福博）、松岡ダニエオ（福博）。

【４段以上男子】
　１位＝高山セルソ（三重）、２位＝深水セツオ（香川）、３位＝林リュイチ（福博）、山元ケンタ（福博）。

◆団体戦（男女混合）

【幼々年】
　１位＝福博、２位＝文協、３位＝国士舘、ジャレス。

【幼年】
　１位＝福博、２位＝ジャレス、３位＝三重、スザノ。

【少年】
　１位＝福博、２位＝文協、３位＝三重、スザノ。

【１、２段】
　１位＝スザノ、２位＝福博、３位＝正神館、香川。

【３段以上】
　１位＝福博、２位＝三重、３位＝香川、聖武館。

【関連】福博剣道部創立60周年に寄せて　特別寄稿　大浦 文雄

2017年8月22日付

コメント0

コメントを書く

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password